Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Farbschmierereien, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sprühten Unbekannte mehrere Graffitis auf zwei Hausfassaden und eine Garage in der Friedrich- und Luisenstraße. Der Zeitraum kann zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, eingegrenzt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei in Offenburg unter der Telefonnummer: 0781/21 - 2200 entgegen.

