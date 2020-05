Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gestürzter Motorradfahrer

Offenburg (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die B500 talwärts und stürzte in einer Linkskurve im Bereich des Helbingfelsens. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Klinikum in Baden-Baden verbracht werden. Das Motorrad wurde bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. /BALG

