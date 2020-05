Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Brand in Werkstatt

Ottersweier (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden Anwohner in Ottersweier auf eine Rauchentwicklung ausgehend von einer an ein Wohnhaus angrenzenden Werkstatt aufmerksam. Dank der Brandbekämpfung der Feuerwehren Bühl und Ottersweier konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindert werden. Alle Anwohner blieben unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Bühl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

