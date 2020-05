Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Festnahme nach Raub

Offenburg, Bohlsbach (ots)

Drei zunächst unbekannte Täter haben am Dienstagabend einen 62 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in der Straße "In den Matten" überfallen und dabei leicht verletzt. Während die genauen Hintergründe des Raubes noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind, steht fest, dass sich das Trio kurz vor 21 Uhr über die offen stehende Terrassentür Zutritt zu den Räumen des Mannes verschafft hat. Im Inneren angelangt, sollen sie den 62-Jährigen geschlagen und anschließend einen geringen Bargeldbetrag aus seiner Geldbörse entwendet haben.

Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten zwei 20 Und 32 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu ihrem dritten Begleiter und zu der Frage, ob die Beteiligten eine gemeinsame Vorgeschichte haben, dauern noch an.

/ya

