Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Borgenteich-Manrode (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 24.04.2020, 18.00 h bis Samstag, 25.04.20, 14.30 h wurde in einem Betrieb für Landtechnik in Manrode an einem Holzrückewagen die komplette Hydraulik abgebaut. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271-9620.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell