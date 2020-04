Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Höxter (ots)

Am Freitag, 24.04.2020 gegen 15.01 h kam es auf der K45 / Einmündung K 46 (Abzweig Richtung Lüchtringen) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nachdem eine 43jährige ihren silbernen Peugeot ordnungsgemäß am STOP-Schild angehalten hatte, fuhr ein 67jähirger Mercedesfahrer auf den Peugeot auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600,- Euro. Die Peugeotfahrerin verletzte sich leicht und begab sich selbständig zum Arzt.

