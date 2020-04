Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch

Borgentreich-Bühne (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 24.04.2020, 18.00 h bis Samstag, 25.04.20, 09.00 h wurde in die Alsterhalle in Bühne und in das nebenan liegende Feuerwehrgebäude eingebrochen. Unbekannte Täter brachen die Türen auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie Sachen von geringem Wert entwendeten. Es entstand zudem Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271-9620.

