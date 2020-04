Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Körperverletzung

Höxter (ots)

Am Samstag, 25.04.2020 gegen 18.16 h eskalierte in Höxter auf der Brenkhäuser Straße ein Streit zwischen drei männlichen Personen. Dabei wurde eine männliche Person im Alter von 18 Jahren leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung des Geschädigten war nicht erforderlich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Wall und Jugendzentrum. Hinweise an die Polizei Höxter unter 05271-9620.

