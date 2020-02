Polizei Braunschweig

POL-BS: Spielautomaten Ziel von Einbrechern

Braunschweig (ots)

18./19.02.2020, bis 04.30 Uhr Braunschweig, Ring-Center

Zu einem Gaststätteneinbruch kam es in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Die Betreiber einer Gaststätte im Ring-Center am Berliner Platz hatten ihr Geschäft am Dienstagabend ordnungsgemäß verschlossen. Als sie am Mittwochmorgen zu dem Laden kamen, stellten sie die aufgebrochene Eingangstür fest und verständigten die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten die Tür gewaltsam geöffnet und waren so zu den Spielautomaten im Innenraum gelangt. Zwei dieser Automaten wurden aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Danach verließen der oder die Täter die Gaststätte und verschwanden in unbekannte Richtung.

Die Höhe des erlangten Bargeldbetrages liegt im vierstelligen Eurobereich.

