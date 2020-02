Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuberischer Diebstahl von Parfum - Ein Täter gestellt

Braunschweig (ots)

18.02.2020, 17.54 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hielt am frühen Dienstagabend einen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 44-jährige Detektiv einer Parfümerie am Damm beobachtete zunächst zwei Männer, die sich auffällig in dem Geschäft verhielten. Er konnte beobachten, wie sich beide mehrere Parfums in die Jacke steckten und das Geschäft ohne Bezahlung verlassen wollten.

An der zum Teil geschlossenen Eingangstür versuchte der Detektiv schließlich, die Unbekannten aufzuhalten, wurde aber massiv beiseitegestoßen, so dass beide Verdächtige auf die Straße flüchten konnten. Einen 26-Jährigen verfolgte der Detektiv bis zur Friedrich-Wilhelm-Straße und konnte ihn hier bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mittäter floh unerkannt.

In der Jacke des Verdächtigen wurden Parfums im Wert von mehreren hundert Euro gefunden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

