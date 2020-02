Polizei Braunschweig

POL-BS: Streitigkeiten am Schloss - Eine Person verletzt

Braunschweig (ots)

18.02.2020, 16.40 Uhr Braunschweig, Schlossplatz

Unklar ist der Grund von Streitigkeiten mit einer Körperverletzung vom Dienstagnachmittag.

Zwei Brüder im Alter von 28 und 36 Jahren waren gemeinsam mit den Kindern des Jüngeren in den Schlossarkaden unterwegs. Am Ausgang zum Schlossplatz gerieten sie mit einem 24-jährigen Mann in Streit, in dessen Verlauf dieser ein Messer zückte und auf das Bruderpaar zukam. Bei der anschließenden Abwehrreaktion verletzte sich der 36-Jährige leicht.

Der 24-jährige Verdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von einer Streife am Langen Hof gestellt werden. Bei ihm konnte ein Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt werden. In einer ersten Einlassung widersprach der Beschuldigte den Angaben von unbeteiligten Zeugen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz.

