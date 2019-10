POL-KA: (KA) Stutensee - Reifen an 23 Post-Fahrzeugen zerstochen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Insgesamt 28 Reifen an 23 Post-Fahrzeugen wurden zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 07.40 Uhr in Stutensee zerstochen. Die Elektrofahrzeuge standen auf einem Parkplatz des Zustellstützpunktes Stutensee in der Straße Am Hasenbiel und waren mit den Ladesäulen verbunden. Der oder die Täter beschädigten zudem noch die Netzstecker zweier Ladesäulen. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/ 967180 in Verbindung zu setzen.

