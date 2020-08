Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 27. August 2020, zwischen 10.00 Uhr und 10.55 Uhr, kam es in der Falkenrotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen Pkw der Marke "VW, Golf", welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne- Diebstahl aus Schuppen

Zwischen Samstag, 22. August 2020, 20.45 Uhr, und Sonntag, 23. August 2020, 13.30 Uhr, kam es in der Straße Ehrendorfer Mark zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem Schuppen ein schwarzes Herrenfahrrad des Herstellers Bulls, Modell Wildtail. Weiterhin wurde ein Freischneider entwendet, welcher jedoch im Nahbereich in einem Garten wieder aufgefunden wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Steinfeld- Diebstahl eines Pedelecs

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag, 20. August 2020, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr, in der Straße Am Telgen zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein Pedelec des Herstellers Raleigh, Modell Raleigh Impulse in der Farbe anthrazit. Darüber hinaus wurden eine gelbe Stofftasche mit der Aufschrift Leibnitz und eine Schiebermütze der Marke Bugatti mitgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Steinfeld- Diebstahl von Fotos

Am Mittwoch, 19. August 2020, zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr, kam es in der Lohner Straße an dem Gebäude eines Drogeriegeschäftes zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter brachen einen Kasten, der am Gebäude des Drogeriegeschäftes angebracht war, auf und entwendeten aus diesem die fertiggestellten angelieferten Fotos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. August 2020, gegen 10.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne in der Brinkstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner waren an dem PKW Kennzeichen angebracht, die ihre Gültigkeit verloren hatten und nicht zum PKW gehörten. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

