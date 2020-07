PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus, für Sonntag, den 19.07.2020

Hofheim (ots)

1. Rohheitsdelikte

1.1 Körperverletzung nach Familienstreitigkeit, Flörsheim, Bahnhofstraße / Tatzeit: 18.07.2020, 16:15 Uhr

Zunächst wurde der Polizeistation Flörsheim eine Familienstreitigkeit mitgeteilt, welche sich letztlich als eine Körperverletzung unter Brüdern herausstellte. Die Hintergründe und der genauere Tathergang des Streites erscheinen nach derzeitiger Erkenntnislage unklar. Allerdings wurde der 22-jährige Flörsheimer durch die Handgreiflichkeiten seines 23-jährigen Bruders am rechten Ohr verletzt, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Eine weitere ambulante Behandlung wurde allerdings nicht erforderlich.

2. Eigentumsdelikte

2.1 Fahrraddiebstahl, Hattersheim, S-Bahnhof, Untertorstraße / Tatzeit: 17.07.2020, 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Am S-Bahnhof Hattersheim wurde im möglichen Tatzeitraum ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Bocas" entwendet. Der unbekannte Täter muss das angebrachte Fahrradschloss beschädigt haben, um an das Fahrrad zu gelangen. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer an der Untertorstraße befestigt. Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 - 20 79 - 0 auf.

2.2 Fahrraddiebstahl, Sulzbach / Ts., Altkönigstraße / Tatzeit: 17.07.2020, 17:00 Uhr bis 18.07.2020, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter müssen eine unverschlossene Garage geöffnet haben und konnten in dieser letztlich zwei Fahrräder auffinden. Da auch diese nicht besonders gegen Diebstahl gesichert waren, konnten die Täter die Räder entwenden. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein blaues E-Bike und ein silberfarbenes Herrenrad. Beide Fahrräder sind von dem Hersteller "Hercules". Hinweise auf die Täter ergeben sich derzeit nicht, sodass Zeugen gebeten werden Kontakt mit der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96 95 - 0 aufzunehmen.

2.3 Diebstahl aus Rohbau, Hofheim, Falkensteiner Weg / Tatzeit: 14.07.2020, 18:00 Uhr bis 18.07.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Rohbau eines freistehenden Einfamilienhauses zirka 300-Kilogramm an Stromkabeln. So müssen sich die Täter ohne Gewalteinwirkung Zutritt zu dem Bauobjekt verschafft haben und konnten dort in sämtlichen Räumen bereits montierte Stromkabel aus deren Halterungen abtrennen. Im Anschluss wurden diese Kabel entwendet. Die Stromkabel besitzen nach Schätzungen eines Elektrikers einen Wert von 400,00 Euro, wohingegen der Schaden durch die Neuverlegung auf zirka 20.000,00 Euro beziffert wurde. Die Polizeistation Hofheim bittet um Kontaktaufnahme durch Zeugen unter der Telefonnummer 06192 - 20 79 - 0.

2.4 Versuchter Einbruch in Geschäftsraum, Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße / Tatzeit: 17.07.2020, 19:00 Uhr bis 18.07.2020, 09:00 Uhr

Eine Seiteneingangstür des Woolworth wurde durch einen unbekannten Täter versucht aufzuhebeln, um sich höchstwahrscheinlich hierüber Zutritt in das Ladengeschäft zu verschaffen. Nachdem ein Aufhebeln offenbar zu keinem Erfolg führte, wurde versucht das Glas der Tür über einen Spannungsbruch zu zerstören. Nachdem auch dies lediglich zu einer Beschädigung führte, muss der Täter von einer weiteren Tathandlung abgelassen haben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 06192 - 2079 - 0.

3. Verkehrsdelikte

3.1 Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung, Hattersheim, Im Boden / Tatzeit: 18.07.2020, 14:25 Uhr

Im Rahmen der Streifentätigkeiten fiel den Beamten ein Moped auf, wobei der Fahrer nicht den erforderlichen Rollerhelm getragen hatte. Aufgrund dessen erfolgte die Verkehrskontrolle, wobei sich im weiteren Verlaufe die Hinweise verdichteten, dass der 18-jährige Hattersheimer unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Ein durchgeführter Schnelltest ergab dabei eine Beeinflussung durch Cannabisprodukte, sodass auf der Polizeistation Hofheim eine Blutentnahme erfolgen musste.

