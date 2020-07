PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Samstag, den 18.07.2020

Hofheim (ots)

1. Gewaltdelikte

1.1. Versuchte Körperverletzung an Busfahrer

Tatzeit: Freitag, 17.07.2020, gg. 15:30 Uhr Tatort: 65760 Eschborn, Hamburger Straße

Eine unbekannte männliche Person versuchte am Freitagnachmittag einen Busfahrer des ÖPNV zu schlagen, verfehlte sein Gesicht jedoch. Der Bus befand sich zuvor im stockenden Verkehr auf der Sossenheimer Straße, Ecke Berliner Straße. Die männliche Person beabsichtige hier in den Bus zuzusteigen. Der Busfahren verwehrte ihm das Einsteigen und wies ihn darauf hin, dass ein Zusteigen an dieser Örtlichkeit nicht möglich sei. An der nächstgelegenen Bushaltestelle in der Hamburger Straße begab sich dieselbe Person sodann erneut zum Linienbus und fing an mit dem Busfahrer zu diskutieren. Im Laufe der Diskussion schlug die männliche Person dann unvermittelt nach dem Busfahrer. Der Schlag wurde durch das offenstehende Fenster der Fahrerkabine in Richtung des Busfahrers ausgeführt. Dieser konnte sich aber vor dem Angriff schützen, indem er das Fenster rechtzeitig schloss. Bei dem Schließvorgang verletzte sich der männliche Täter an der linken Hand und entfernte sich sodann aus dem Bus in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 1,75m groß - sportliche Statur - Glatze, drei-Tage-Bart - weißes Shirt und graue kurze Baumwollhose - weiße Sneaker

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

2. Branddelikte

2.1. Brandstiftung an Heuballen

Tatzeit: Samstag, 18.07.2020, gg. 03:15 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim, Riedweg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Feldgemarkung von Flörsheim zu einer Brandstiftung, bei der eine große Anzahl Heuballen entzündet wurden. Insgesamt verbrannten ca. 100 Rundheuballen die im Tatortbereich zu zwei Stapeln aufgeschichtet waren. Beide Ballenstapel waren ursprünglich durch eine Plane abgedeckt. Durch das Feuer entzündete sich außerdem ein landwirtschaftlicher Anhänger, welcher im Nahbereich abgestellt war. Dieser wurde zum Teil beschädigt. Die Heuballen konnte nicht mehr gelöscht werden und mussten, kontrolliert durch die Feuerwehren, abbrennen. Die Feuerwehren Flörsheim und Flörsheim-Wicker waren in der Nacht im Einsatz.

Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 EUR.

Durch die erhebliche Rauchentwicklung wurde eine Rundfunkwarnmeldung erforderlich und veranlasst.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Zeugenhinweise werden bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Tel.-Nr. 06192-2079-0 erbeten.

3. Verkehrsdelikte

3.1. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallzeit: Freitag, 17.07.2020, gg. 17:40 Uhr Unfallort: 65760 Eschborn, Hauptstraße

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Hauptstraße in Eschborn zu einem Verkehrsunfall wobei eine Person leichtverletzt wurde. Durch die eingesetzte Funkstreife konnte vor Ort ermittelt werden, dass sich der Unfall während eines Abbiegevorgangs ereignete.

Ein 85-jähriger Eschborner befuhr mit seinem Mercedes die Hauptstraße in Eschborn aus Richtung Niederhöchstadt kommend in Fahrtrichtung Eschborn-Mitte. Ein 56-jähriger Frankfurter fuhr mit seinem Rennrad dieselbe Strecke. Er nutzte hierbei den Radfahrschutzstreifen auf der Fahrbahn.

Der Mercedes-Fahrer übersah beim Abbiegen den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

4. Sonstiges

4.1.Sachbeschädigung an PKW

Tatzeit: Do., 16.07.2020, 22:00 Uhr - Fr., 17.07.2020, 19:40 Uhr Tatort: 65239 Hochheim, Classmannstr. 6

Eine unbekannte Person beschädigte zur Tatzeit einen in Hochheim in der Classmannstraße abgestellten PKW. Der/die Täter schlug/en mit einem unbekannten Gegentand gegen das Fenster der Beifahrertür des Opel und verursachte einen Glasbruch. Spuren am Tatort wurden gesichert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Flörsheim unter der Tel.-Nr. 06145-547640 erbeten.

gefertigt.: Sieger, PHK´ in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell