PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstensache Eschborn

Hofheim (ots)

Der 57-jährige Herr Gadsby, nach dem die Kriminalpolizei Hofheim seit dem 14.07.2020 suchte (Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen vom 16.07.2020) konnte am heutigen Tage durch einen aufmerksamen Bürger im Hochtaunuskreis angetroffen werden, der die Polizei informierte. Herrn Gadsby geht es den Umständen entsprechend gut, er befindet sich kurzfristig in ärztlicher Behandlung. Die Polizei bedankt sich für die, in den letzten Tagen eingegangenen, den Suchmaßnahmen hilfreichen Hinweisen aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell