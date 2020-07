PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Hofheimer Kriminalpolizei - Suche nach vermisstem 57-Jährigen

Hofheim (ots)

57 Jahre alter Mann aus Eschborn vermisst, Eschborn, Niederhöchstadt, Lahnweg, seit Dienstag, 14.07.2020, 00:30 Uhr

(jn)Die Kriminalpolizei in Hofheim sucht seit der Nacht zum Dienstag nach dem 57-jährigen Robert Gadsby und bittet diesbezüglich um die Mithilfe der Bevölkerung. Herr Gadsby wurde letztmalig in der besagten Nacht um 00:30 Uhr in seinem Wohnhaus im Lahnweg im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt gesehen. Seitdem ist der 57-Jährige spurlos verschwunden. Es ist davon auszugesehen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Er ist 1,73 Meter groß, schlank, hat kurze dunkelbraune Haare und ist mit einem dunklen Poloshirt mit hellen Streifen, einer Baumwollhose und dunkelblauen Sneakers mit hellblau-weißen Applikationen bekleidet. Zudem habe er einen dunkelblauen Rucksack der Marke "Levis" mit sich. Anders als auf dem Foto erkennbar, trägt er derzeit jedoch keine Brille.

Intensive Ermittlungen sowie Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem auch Personenspürhunde zum Einsatz kamen, verliefen ohne Erfolg. Möglicherweise könnte sich Herr Gadsby im Eschborner Feldbereich oder in der Frankfurter Innenstadt aufhalten.

Personen, denen der Vermisste auffällt oder die ihn seit Dienstag gesehen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Eschborner Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell