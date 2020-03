POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 04.03.2020

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Einbruch in Bürogebäude

Ort: Hillesheim, Kölner Straße

Zeit: 02.03.2020, 18.00 Uhr bis 03.03.2020, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in den Verwaltungstrakt eines Seniorenheimes in Hillesheim ein. Hierzu wurde ein Fenster aufgebrochen, wodurch der Zutritt erlangt werden konnte. Im Innenbereich ermächtigte man sich eines schweren Würfeltresores, der Aufgrund seiner Masse nicht weit getragen werden konnte. Aus diesem, der Gegenstand wurde wenige hundert Meter vom Tatort in einem Bach liegend aufgefunden, war darin deponiertes Bargeld gestohlen worden. Der Safe wurde zuvor ebenfalls mechanisch geöffnet. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

