Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Liter Öl ausgelaufen ++ Schreckschusswaffe sichergestellt

Landkreis Osterholz (ots)

Mehrere Liter Öl ausgelaufen

Ritterhude. Mehrere Liter Öl traten am Dienstagmorgen aus einem Lkw aus. Der 61 Jahre alte Fahrer des Lkw befuhr trotz bestehenden Durchfahrtverbotes die Straße "Im Bördel" und prallte dort gegen einen Poller. Hierdurch trat Öl aus dem Lkw aus und versickerte. Die Polizei leitete daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierte die untere Wasserbehörde des Landkreis Osterholz. Im weiteren Verlauf wurde die Auskofferung des Erdreichs veranlasst. Außerdem wurde der Lkw abgeschleppt.

Schreckschusswaffe sichergestellt

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagabend wurde der Polizei eine Person gemeldet, die auf einem Parkplatz in der Straße "Am Osterholze" mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Die Polizei konnte auf dem Parkplatz daraufhin mehrere Personen antreffen, unter anderem einen 20 Jahre alten Mann. Auf dem Parkplatz wurde in einem Auto zudem eine Schreckschusswaffe sowie entsprechende Munition aufgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der 20-Jährige mit dieser Waffe geschossen haben. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell