Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von drei Fahrzeugen ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Betrug gescheitert ++ Verursacher von Dieselspur gesucht ++ Räuberischer Diebstahl ++ Kollision mit Gas- bzw. Tanksäule

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl von drei Fahrzeugen - ein Mofa und ein Auto wurden gefunden

Völkersen. Zu mehren Fahrzeugdiebstählen kam es in der Nacht zu Dienstag in Völkersen. Zwei der Fahrzeuge wurden inzwischen gefunden.

Zwischen 5 Uhr und 06:30 Uhr kam es im Ulmenweg zum Diebstahl eines grauen Mercedes. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde auf bislang unbekannte Art und Weise zunächst der Autoschlüssel entwendet. Im Anschluss stahlen bislang unbekannte Täter das Fahrzeug aus dem Carport auf dem Grundstück und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Zwischen 5:30 Uhr und 7 Uhr kam es darüber hinaus zum Diebstahl eines grünen Mofas im Lärchenweg. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Mofa von einem Grundstück. Dieses wurde wenig später im Ulmenweg aufgefunden. Im Bereich des Ulmenwegs wurde der Polizei zudem bekannt, dass dort zwei weitere, unverschlossene Autos durchwühlt wurden. Diebesgut wurde hierbei nicht erlangt.

Zum dritten Diebstahl kam es zwischen Montagabend und 8 Uhr am Dienstagmorgen in der Rotenburger Straße. Bislang Unbekannte betraten nach ersten Erkenntnissen zunächst das Haus, nahmen dort den Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten den Wagen anschließend vom Hof. Das Auto wurde am Vormittag im Bereich Eichenweg/Ulmenstraße ebenfalls aufgefunden.

Weiterhin wurde am Montagnachmittag ein Diebstahl aus einem Auto in der Rotenburger Straße bei der Polizei angezeigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwischen 06:30 Uhr und 15:20 Uhr bislang unbekannte Täter das Grundstück in der Rotenburger Straße und durchsuchten dort ein Auto. Hierbei wurden Schlüssel entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die zu den einzelnen Vorfällen Hinweise geben können oder verdächtige Umstände bzw. Personen wahrgenommen haben. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden oder unter 04232-934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, Fahrzeuge auch auf dem eigenen Grundstück immer abzuschließen und alle Fenster und Türen zu schließen. Bei Funkfernbedienungen sollte darauf geachtet werden, dass das Verriegeln durch ein optisches Signal quittiert wird. Außerdem sollte das Lenkradschloss immer genutzt werden.

Weitere Tipps zu diesem Thema stellt die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es bereits am Montag zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz im Bereich "Norderstädtischer Markt". Als sie zu ihrem schwarzen Kombi zurückkehrte, stellte sie an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen fest. Diese dürften durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. der verursachenden Person geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Betrug gescheitert

Verden. Ein Betrug scheiterte am Dienstagnachmittag. Eine 85 Jahre alte Frau erhielt am frühen Nachmittag einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Sohn ausgab und angeblich einen Unfall hatte. Zur Schadensregulierung forderte der Anrufer Geld von der 85-Jährigen. Die Dame wurde aufgefordert, sich mit einem bereits bestellten Taxi zur Bank zu begeben und das Geld abzuheben. Im weiteren Verlauf wurde die 85-Jährige jedoch misstrauisch und nahm selbstständig Kontakt zu ihrem Sohn auf. Hierbei stellte sich der Vorfall als versuchter Betrug heraus. Zu einer Übergabe von Geld kam es nicht.

Die Polizei empfiehlt, immer selbstständig Kontakt zu Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Personen aufzunehmen, wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen fordert. Außerdem sollte der Anrufer nach Dingen gefragt werden, die nur die richtigen Verwandten/Bekannten wissen können. Weiterhin sollten am Telefon keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen gemacht werden. Weitere Präventionstipps können auf folgender Internetseite abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Verursacher von Dieselspur gesucht

Achim. Ein Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Samstagabend im Kreisel Obernstraße/Am Schmiedeberg/Zum Achimer Bahnhof. Eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin rutschte gegen 19:40 Uhr mit ihrem Krad weg und kam zu Fall. Zum Unfallzeitpunkt befand sich im Kreisverkehr eine Dieselspur. Die Frau wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand am Motorrad ein Schaden von rund 1000 Euro. Zum Abstreuen der Dieselspur waren die Freiwillige Feuerwehr sowie der Bauhof der Stadt Achim eingesetzt. Für die Dauer der Abstreumaßnahmen war der Kreisel zudem teilweise gesperrt. Die Dieselspur zog sich über die Straßen "Am Schmiedeberg", "Zum Achimer Bahnhof" über die Kleine Bahnhofstraße und die Pavillonstraße erneut zur Straße "Am Achimer Bahnhof". Durch welches Fahrzeug die Dieselspur verursacht wurde, ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug bzw. der verursachenden Person geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Räuberischer Diebstahl

Posthausen. Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Dienstagabend gegen 17:20 Uhr in einem Einkaufszentrum in Posthausen. Ein 34 Jahre alter Mann nahm nach derzeitigen Erkenntnissen Kleidung an sich und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, schubste er diese und schlug nach ihr. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß, konnte durch weitere Mitarbeiter jedoch gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen ein Mitarbeiter leicht verletzt. Außerdem beschädigte der Mann während der Flucht den Außenspiegel eines Fahrzeuges. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch eine Ermittlungsrichterin die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten angeordnet. Diese führte zum Auffinden von weiteren Kleidungsstücken, bei denen es sich um Diebesgut handeln dürfte.

Kollision mit Gas- und. Tanksäule

Oyten. Einen Zusammenstoß mit einer Tanksäule verursachte ein 79-Jähriger am Dienstagnachmittag. Der Fahrer eines Wohnmobils kollidierte auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "An der Autobahn" mit einer Gas- und Tanksäule. Hierdurch entstand Sachschaden. Zu einem Gasaustritt kam es nicht und verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell