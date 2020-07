Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer stand unter Drogeneinfluss - Wer hat ihn beobachtet?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gliesmarode 27.06.2020, 20.10 Uhr

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die unsichere Fahrweise des Mannes beobachtet haben.

Am Samstagabend beobachtete ein Pärchen, wie ein Fahrradfahrer wackelig und in Schlangenlinien im Bereich der Berliner Straße stadteinwärts unterwegs war. Der Mann war bereits gestürzt, hatte mehrere Rotlicht-zeigende Ampeln missachtet und unvermittelt die Fahrbahn überquert, so dass mehrere Autos stark abbremsen mussten und durch Hupen auf die Situation aufmerksam machten.

Ihr Vorhaben, den Mann daran zu hindern, seine Fahrt fortzusetzen und sich nicht in Gefahr zu begeben, blieb ohne Erfolg, so dass sich die beiden Passanten entschieden die Polizei zu rufen.

Die Polizeibeamten konnten den 48-Jährigen in Höhe der Friedrich-Voigtländer-Straße schließlich stoppen.

Sie stellten mit Hilfe eines Schnelltests eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Das Fahrrad, mit dem der Mann fuhr, musste sichergestellt werden, weil es als gestohlen gemeldet war.

Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die den Radfahrer oder gefährliche Situationen beobachtet haben, sich im Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315 zu melden.

