Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Spektakulärer Unfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.02.2020, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der B 294, i.H. Waldkirch-Ost in Fahrtrichtung Freiburg, zum Zusammenstoß von gleich vier Fahrzeugen. Der unfallverursachende VW-Fahrer bemerkte offensichtlich zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Halten gekommen war und fuhr auf einen Ford Transit auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford Transit auf zwei weitere vor diesem befindliche Fahrzeuge aufgeschoben. Niemand wurde verletzt. Bei dem Unfall entstand jedoch an insgesamt vier Fahrzeugen beträchtlicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Berufsverkehr kam es zu Beeinträchtigungen.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell