Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Türe von Auto beim Ein- oder Aussteigen beschädigt - Polizei sucht rotes Auto!

Freiburg (ots)

Seinen VW Golf stellte am Donnerstag, 13.02.2020, gegen 09.40 Uhr, ein 37 Jahre alter Mann auf den Parkplatz eines Baumarktes in der Hohe-Flum-Straße ab. Als er gegen 10.00 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er Kratzer an der hinteren Beifahrertüre fest. Nach derzeitiger Sachlage wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen die Fahrzeugtüre gegen den Golf schlug und sich danach entfernte, ohne sich um den Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Ver

md/ma ursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell