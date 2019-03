Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Bitumenschweißbahnen im Wert von 10.000 Euro

Altentreptow (ots)

Im Zeitraum vom 08.03.2019 bis zum 11.03.2019 ist es zu einem Diebstahl von mehreren Rollen Bitumenschweißbahnen von einer Baustelle in Reinberg bei Altentreptow gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende widerrechtlich auf das Baustellengelände begeben und 28 Rollen Bitumenschweißbahnen von einem Dach entwendet. Der Wert der Bitumenbahnen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der Bitumenschweißbahnen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224.

