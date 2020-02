Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Spiegel am Transporter abgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Der Seitenspiegel eines VW Transporter wurde am Mittwoch, 12.02.2020, gegen 12.30 Uhr, in der Obermattstraße abgefahren. Der 23 Jahre alte Paketzusteller hatte seinen VW nur rund 5 Minuten auf Höhe der Hausnummer 20 geparkt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell