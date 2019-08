Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190813 - 861 Bundesautobahn 661: Brennender Reisebus

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Nachmittag (13.08.2019), gegen 13:45 Uhr, geriet ein Reisebus auf der A661 zwischen den Anschlussstellen Nieder-Eschbach und Heddernheim in Brand.

Der mit rund 50 Senioren besetzte Bus war auf der A661 in Richtung Offenbach unterwegs, als es zu einer Rauchentwicklung kam und dieser aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geriet. Der Fahrer brachte den Bus am Seitenstreifen zum Stehen, sodass alle Fahrgäste diesen rechtzeitig verlassen konnten und glücklicherweise unverletzt blieben.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand ab. Der Bus wurde später abgeschleppt. Der Schaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zwischenzeitlich, bis gegen 14.45 Uhr, musste die Autobahn vollgesperrt werden.

Als Brandursache wird nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Bremse vermutet.

