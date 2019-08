Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190813 - 859 Frankfurt - Innenstadt: Veranstaltung zu Einbruchschutz - Verbraucherzentrale und Polizei laden ein

Ein Dokument

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag,

den 15. August 2019, im Zeitraum von 17.00 bis 19.00 Uhr,

findet eine Informationsveranstaltung der Verbraucherzentrale Hessen und der Polizeilichen Beratungsstelle unter der Überschrift "Eingebrochen wird immer" statt.

Die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts und alle weiteren Interessenten sind recht herzlich eingeladen, an der Veranstaltung im

Polizeiladen, Zeil 33 in Frankfurt,

teilzunehmen, um sich in Beratungsgesprächen über das Thema Einbruchschutz zu informieren. Die Beteiligten freuen sich auf reges Interesse und auf die Gespräche mit den Besuchern der Veranstaltung. Näheres können Sie der Pressemitteilung der Verbraucherzentrale entnehmen, die dieser Meldung als Anlage beigefügt ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell