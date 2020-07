Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl während der Fahrt: Radfahrer greift in Fahrradkorb

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bürgerpark 30.06.2020, 16.35 Uhr

Ein Mann entwendete eine Geldbörse und beleidigte die Radfahrerin, als er auf die Tat angesprochen wurde.

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Fahrrad durch den Bürgerpark in Richtung Süden. Ihren Rucksack hatte sie in den Fahrradkorb gelegt und sogar festgebunden.

Während der Fahrt bemerkte die Frau, wie ein Mann mit seinem Fahrrad ungewöhnlich dicht an sie heranfuhr. Hierbei gelang es ihm, aus dem verschlossenen Rucksack das Portemonnaie zu entnehmen.

Als die 56-Jährige anschließend ihr Portemonnaie in der Hand des Mannes erblickte, machte sie lautstark auf den Diebstahl aufmerksam, so dass der Unbekannte seine Beute wegwarf und die Flucht antrat. Hierbei beleidigte er die Radfahrerin noch.

Die Frau beschrieb den Mann als - 25 bis 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - kurze dunkle Haare - Bartstoppeln - mit Jeans und einem blauen oder grauen Blouson bekleidet

Ein Autofahrer hielt an, der das Geschehen beobachtet haben könnte. Dieser Mann sowie alle anderen Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Mitte unter 0531/476-3115 zu melden.

