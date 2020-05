POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle mit Zielrichtung motorisierter Zweiradverkehr

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 25.05.20 wurde im Zeitraum zwischen 15:15 und 16:30 Uhr eine Kontrollstelle am Jahnplatz in Frankenthal eingerichtet. Hauptaugenmerk lag auf der Kontrolle von Rollern und Mofas. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge kontrolliert, wovon sechs Fahrzeuge erhebliche Beanstandungen aufwiesen. In vier Fällen wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, weil das als Mofa zugelassene Fahrzeug erheblich die Geschwindigkeit überschritt. Zwei Mal wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

