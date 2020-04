Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei warnt vor falschem Corona "Care Pack" - Betrüger geben sich als städtische Mitarbeiter aus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0400

Die Dortmunder Polizei warnt vor einer möglichen neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Unter Ausnutzung der Ängste meist älterer Menschen hat sich am Sonntag (12. April) in Dortmund ein bislang unbekannter Täter fälschlicherweise als städtischer Mitarbeiter ausgegeben - offenbar in betrügerischer Absicht.

Nach Hinweisen bot ein Anrufer einer Seniorin am Telefon ein "Corona-Paket" an, dass u.a. Schutzmasken und Desinfektionsmittel umfasst. Genau die Artikel, die im Einzelhandel oftmals ausverkauft sind und lange Lieferzeiten haben.

Er ließ ihr hierbei die Wahl zwischen einem kleinen und großen Paket. Die entstehenden Kosten sollen zwischen 420 - 700 Euro betragen. Die Überweisung erfolgt auf ein von ihm benanntes Konto.

Die Dortmunderin zeigte sich skeptisch. Genau diese Bedenken zahlten sich jetzt aus. Die Betrugsmasche führte in diesem Fall zu keinem Erfolg.

Mit gutem Beispiel voran bittet die Polizei daher auch Sie:

- Bleiben Sie misstrauisch!

- Geben Sie keine persönlichen Daten an Fremde weiter.

- Überweisen Sie kein Geld unbedacht auf unbekannte Konten.

- Erkundigen Sie sich im Vorfeld genau über Geschäfte und Händler.

- Wenden Sie sich bei ungewöhnlichen Anrufen an vertrauenswürdige Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld oder nehmen Kontakt zu Ihrer Polizei auf.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell