Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter schlägt Discobesucher Flasche gegen den Kopf - Polizei sucht mit Lichtbildern!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0396

Ein bislang unbekannter Täter hat am 10. August 2019 einen Mann in einer Disco am Westenhellweg mit einer Flasche geschlagen und zwei weitere Personen bedroht. Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach dem Flüchtigen.

Zeugenangaben zufolge hielt sich ein zur Tatzeit 24-jähriger Hagener gegen 4 Uhr an der Bar auf, um ein Getränk zu kaufen. Während er dort stand, rempelte ihn ein Mann an. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem 24-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Anschließend bedrohte er mit der nun zerbrochenen Flasche noch zwei weitere Personen, bevor er flüchtete. Der verletzte Hagener kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei mit Lichtbildern nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser soll möglicherweise auf den Spitznamen "Bapa Dourou" hören.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

