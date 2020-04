Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in Lütgendortmund - Hundehalterin mit Pfefferspray verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einer gefährlichen Körperverletzung am Freitagabend (10. April) in Lütgendortmund verletzte eine unbekannte Täterin eine 57-Jährige Frau mit Pfefferspray. Gegen 17.40 Uhr ging die Dortmunderin mit ihren beiden Hunden einen Fußweg im Bereich der Volksgartenstraße zwischen dem Krankenhaus und Hallenbad Lütgendortmund entlang. Auf dem Weg kam ihr eine Frau mit einem Hund entgegen. Da die Hunde der 57-Jährigen zum Teil aggressiv reagieren, ging sie in die Hocke und versuchte diese zu beruhigen.

Aus bislang unbekannten Gründen sprühte die Täterin eine Flüssigkeit auf die Hunde der Frau. Die Dortmunderin schaute hoch und sprach die Unbekannte an. Diese sprühte daraufhin erneut mit besagter Flüssigkeit und traf die 57-Jährige im Gesicht. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Die Täterin flüchtete in Richtung Volksgarten.

Die Dortmunderin beschreibt sie wie folgt: ca. 40-50 Jahre alt, blonde Haare, bekleidet mit einer kurzen beigefarbenen Hose und einem weißen T-Shirt. Sie war in Begleitung eines kleinen schwarzen Hundes.

Die Polizei Dortmund nimmt Hinweise unter der Tel. 0231 132 7441 entgegen.

