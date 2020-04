Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeihund beißt Einbrecher ins Bein - Festnahme!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0394

Ein Zeuge meldete der Dortmunder Polizei am Montagabend (13. April) einen mutmaßlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Feldgraben. Gegen 21.20 Uhr nahm der Nachbar Taschenlampenschein aus dem Haus wahr.

Bei Eintreffen stellten die Beamten ein Lichtschein sowie Geräusche fest.

Gemeinsam mit einem Diensthund durchsuchten Polizisten das Eigenheim. Verstecken war zwecklos. Mit Hilfe des Diensthundes Hedda spürten die Beamten einen 23-Jährigen Mann auf. Er hatte sich in einem Kleiderschrank versteckt und ließ sich widerstandslos festnehmen. Sein Komplize hingegen reagierte auf deutliche Ansprache der Beamten nicht. Ebenfalls in einem Kleiderschrank versteckt, spürte Hedda den 28-Jährigen auf und biss ihm ins Bein.

Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus folgte der verletzte 28-Jährige seinem Komplizen in das Polizeigewahrsam. Die beiden Männer aus Albanien ohne festen Wohnsitz in Deutschland sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell