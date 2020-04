Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter schwerer Raub in der Bornstraße - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0397 Am heutigen Morgen (15.4.) haben Polizeibeamte gegen 6 Uhr zwei Tatverdächtige nach versuchtem schweren Raub festgenommen.

Das 28-jährige Opfer aus Dortmund stieg zur Tatzeit an der Haltestelle Brügmannplatz aus der Bahn aus. In Höhe der Brücke, Bornstraße 60, sprachen ihn zwei unbekannte Männer an und fragten nach Geld. Als der Dortmunder verneinte, schlug einer der Täter ihm mit einem Schlagstock in das Gesicht. Daraufhin versuchte er zu flüchten, wurde jedoch von den Männern eingeholt und zu Boden gerissen. Sie durchsuchten seine Taschen und flüchteten ohne Beute.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus.

Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige in der Nähe festnehmen. Es handelt sich um einen 18-Jährigen in Dortmund lebenden Mann sowie um einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Die Beamten brachten beide in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

