Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Samstag, 28.03.2020

Wiesbaden (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Samstag, 28.03.2020 19-jähriger verletzt zwei Männer - Festnahme nach Fahndung Zeit: Freitag, 27.03.2020, 22:55 Uhr Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße 132 Ein 19-jähriger Mann greift am Freitagabend unvermittelt einen 31-jährigen von hinten an und versetzt diesem einen Faustschlag. Der getroffene Mann fällt zu Boden worauf er von dem Angreifer weiter mit Fäusten traktiert wird und eine Platzwunde am Kopf davonträgt. Ein zweiter Mann, der zu Hilfe eilt wird von dem Angreifer in die Luft gehoben und auf den Boden geschleudert. Anschließend flüchtet der Angreifer. Der erste Geschädigte konnte den Täter als männlich, 180-185cm groß und 20-25 Jahre alt beschreiben. Bekleidet sollte er mit einer schwarzen Wellensteynjacke und einer schwarzen Wollmütze gewesen sein. Der Flüchtige konnte im Rahmen einer unmittelbar ausgelösten Fahndung durch eine Streife der Polizei festgenommen werden. Der erste Geschädigte wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Der Täter kommt auf Grund einer ähnlich gelagerten Tatbegehung und Täterbeschreibung für eine weitere Körperverletzung in der Rüdesheimer Straße in Wiesbaden, am Samstag, 28.03.2020, 00:39 Uhr, in Betracht. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wiesbaden, Tel. 0611 / 345-2340

54-jähriger Passant wird von hinten angegriffen und verletzt. Zeit: Samstag, 28.03.2020, 00:39 Uhr Ort: Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 32 Der 54-jährige Mann war im Bereich der Rüdesheimer Straße in Wiesbaden unterwegs als er von hinten attackiert wurde. Er wurde zu Boden gestoßen und anschließend mit dem Fuß gegen den Oberkörper getreten. Der Täter flüchtete in Richtung Karlsbader Platz. Der Geschädigte konnte den Angreifer wie folgt beschreiben: Ca. 19 Jahre alt, 185cm groß, schlank, schmales Gesicht, dunkelblaue Jacke, aufgerollte dunkelblaue Wollmütze, blau Jeans. Eine sofort ausgelöste Fahndung verlief bisher negativ. Inwieweit es sich um den gleichen Täter wie bei einer etwa zwei Stunden zuvor begangenen Körperverletzung in der Dotzheimer Straße handelt muss noch ermittelt werden. Auf Grund des ähnlich gelagerten Tathergangs sowie der Täterbeschreibungen ist dies nicht auszuschließen. Hinweise bitte an die Polizei in Wiesbaden, Tel. 0611 / 345-2340

