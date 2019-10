Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Frauen

Gütersloh (ots)

Langenberg (VT) Am Mittwoch, 23.10.19, gegen 18:05 Uhr, befuhr eine 51jährige Frau mit einem Pkw, Audi, die Lippentrupper Straße aus Richtung Rennfelder Weg kommend in Richtung Höchtestraße. Sie beabsichtigte die Kreuzung mit der Stromberger Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie eine 30jährige Frau aus Rheda- Wiedenbrück, die mit einem Pkw, Opel Corsa, die Stromberger Straße aus Richtung Langenberg kommen in Richtung Matheweg befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in einen Straßengraben geschleudert und der Opel in ein angrenzendes Straßengebüsch. Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt und mussten durch die eingesetzte Feuerwehr patientenschonend aus den Fahrzeugen befreit werden. Es bestand keine Lebensgefahr. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden beide in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der medizinischen Erstversorgung, die Fahrzeugbergung und die polizeiliche Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 80.000,00 Euro geschätzt.

