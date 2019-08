Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs

Mayen, Habsburgring / Am Wasserturm (ots)

Am Donnerstag, den 15.08.2019, um 18:20 Uhr teilte ein namentlich bekannter Zeuge der Polizeiinspektion mit, dass sich soeben ein Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Mayen, am Habsburgring, ereignet habe. Beim Ausparken wurden gleich zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher habe mit einem Pkw, Opel gerade die Unfallstelle verlassen. Das amtliche Kennzeichen wurde vom Zeugen ebenfalls mitgeteilt. Das Fahrzeug sei auf den Habsburgring gefahren und in Richtung Polcher Straße weggefahren. Im Laufe der Fahndung nach dem unfallverursachenden Fahrzeug wurden der Polizeiinspektion Mayen mehrere auffällige Fahrmanöver durch den Pkw, Opel, mitgeteilt. Das Fahrzeug konnte durch die Streife, schließlich "Am Wasserturm" kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer, ein 64-jähriger Mann aus der VG Pellenz, stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert, von 2,44 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er muss mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

