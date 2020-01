Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Mit über 2 Promille hinterm Steuer

Venningen (ots)

Am 12.01.2020 wurde der Polizeiinspektion Edenkoben gegen 03:50 Uhr eine männliche Person gemeldet, die angeblich bewusstlos auf dem Fahrersitz ihres PKW VW in der Hauptstraße in Venningen sitzen soll. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Person nicht bewusstlos, sondern vielmehr volltrunken war. Ein durchgeführter Alco-Test bei dem 30-Jährigen aus dem Kreis SÜW ergab einen Wert von über 2 Promille. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der 30-jährige zuvor mit seinem PKW VW gefahren war. Daher wurde dieser auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 30-jährige VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

