POL-VER: Fahrradeigentümer gesucht

Den Eigentümer/die Eigentümerin des abgebildeten Fahrrads sucht die Polizei in Verden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Fahrrad bereits am 22. August 2020 gegen 23:00 Uhr von einem 49-Jährigen aus dem hinteren Bereich des Krankenhauses in Verden (vom Rosenweg befahrbar) an sich genommen. Der Mann wurde kurz darauf angesprochen und ließ das Fahrrad zurück. Dieses wurde anschließend durch die Polizei sichergestellt. Der Eigentümer/die Eigentümerin konnten bisher nicht ermittelt werden. Das Fahrrad kann nach Terminvereinbarung unter der Rufnummer 04231-8060 und mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Verden abgeholt werden.

Für alle, die ihr Fahrrad selbst noch effektiver vor einem Fahrraddiebstahl schützen wollen, gibt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz einige Tipps:

- Nutzen sie stabile Fahrradschlösser.

- Schließen Sie Ihr Fahrrad auch in Fahrradabstellräumen immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem festen Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen.

- Wenn Sie ein Elektrofahrrad abstellen, nehmen Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku unbedingt immer mit oder nutzen Sie für diesen ein zusätzliches stabiles Schloss.

- Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fahrrad eine Individualkennzeichnung angebracht ist. Bei vielen verkauften Fahrrädern ist eine individuelle Rahmennummer bereits vor dem Verkauf vergeben. Notieren sie sich die Rahmennummer und weitere Infos zum Fahrrad. Legen sie außerdem ein aktuelles Foto dazu.

Diese Informationen sind im aktuellen Faltblatt der Polizei "Räder richtig sichern" griffbereit zusammengefasst und in jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos erhältlich oder kann im Internet heruntergeladen werden:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-guter-rat-ist-nicht-teuer.-und-der-verlust-ihres-rades/

++ Ein Foto des Fahrrades befindet sich in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ++

