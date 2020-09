POL-ESW: Pressebericht vom 03.09.20

Polizei Eschwege

Unfall am Grebendorfer Hüttchen mit drei Leichtverletzten

Um 11:39 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 30-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege in Richtung Meinhard. Im Bereich des "Grebendorfer Hüttchen" zeigte die Ampel "rot", sodass der Pkw sowie ein vorausfahrendes Motorrad (Fahrschüler) anhielten. Als die Ampel auf "grün" umsprang fuhren beide los und in den Kreuzungsbereich ein. Von links (aus Richtung Eschwege) konnte der 30-Jährige dann ein Auto wahrnehmen, das ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit dem Fahrschulauto kollidierte. Der andere Pkw wurde von einer 32-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren, die ebenfalls angab, dass sie "grün" gehabt habe. Bei dem Unfall wurden der 30-Jährige, die 32-Jährige sowie deren dreijähriges Kind (Schock) leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter Tel: 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Um 11:56 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 65-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw vom Hinterweg nach rechts in den Steinweg (in Richtung Eschwege) abzubiegen. Zu dieser Zeit war ein Linienbus in den Hinterweg abgebogen, wo er wegen eines geparkten Autos jedoch verkehrsbedingt warten musste. Aufgrund der dadurch entstandenen Fahrbahnverengung, streifte die 65-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Pkw die Hauswand des dortigen Eckgebäudes. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Um 13:48 Uhr befuhr gestern ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal vom Marktplatz in Eschwege kommend nach rechts in die Straße "Brühl" in Richtung Neustadt (Einbahnstraße) ein. Verkehrsbedingt musste er dort anhalten, entschied sich dann, rückwärts entgegen der Einbahnstraße wieder zurückzufahren. Zu dieser Zeit fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried vom Marktplatz kommend in Richtung Wiesenstraße, einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich konnte er aber nicht mehr verhindern. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Ca. 13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag in Eschwege ereignete. Um 14:50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra den "Südring" in Richtung Heubergstraße. In Höhe der Einmündung zum Wacholderweg überfuhr der 79-Jährge mit seinem Pkw eine Verkehrsinsel, wodurch die beiden Verkehrszeichen samt Fundament zerstört wurden.

Nachträglich angezeigt wurde gestern noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 31.08.20 auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr wurde dort ein silberner Pkw Mercedes hinten rechts angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 14:25 Uhr, eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die auf der B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Eschwege unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von 350 EUR.

Körperverletzung

Angezeigt wurde noch eine Körperverletzung, die sich am 30.08.30, um 03:30 Uhr in einer Gaststätte in der Forstgasse in Eschwege ereignet hat. Zu dieser Zeit betrat ein bislang unbekannter Mann die Gaststätte, wobei er einen Hund mitführte. Die Inhaberin verweigerte dem Gast wegen des Hundes den Zutritt. Der 49-jährige Sohn der Inhaberin kam dieser zur Hilfe, worauf er im Eingangsbereich angegriffen und bespuckt wurde. Als der 49-Jährige dadurch zu Boden fiel, trat der Unbekannte ihm noch gegen den Kopf, wodurch er leicht verletzt wurde. Danach griffen die noch anwesenden Gäste ein, sodass die Auseinandersetzung beendet werden konnte. Der Unbekannte kann wie folgt beschreiben werden: ca. 190 cm, schlank und durchtrainiert, dunkler Teint, europäisch (deutsch), dunkle braune kurze Haare, braune Augen, drei-Tage-Bart, Short, dunkles T-Shirt. Bei dem Hund soll es sich um eine Art Golden Redriever (evtl. Mischling) handeln. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Ein 49-Jähriger aus der Gemeinde Herleshausen befuhr gestern, um 15:00 Uhr, mit einem Traktor die Iftaer Straße in Willershausen. Beim Abbiegen in den Kastanienweg scherte ein Anbaugerät nach rechts aus und beschädigte einen dort geparkten Pkw BMW. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Mit einem Hasen, der die Autobahn 44 bei Hessisch Lichtenau überquerte, kollidierte am gestrigen Abend, um 21:45 Uhr, ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Um 15:20 Uhr fuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau auf der L 3238 in Richtung Hessisch Lichtenau. Ca. 150 Meter nach dem dortigen Lidl-Markt kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, worauf der 35-Jährige anhielt und seinen zerstörten Außenspiegel begutachtete. Der andere Unfallbeteiligte fuhr in Richtung Kasel weiter. Schaden: 200 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 19:18 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 65-Jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die Straße "In der Aue" in Witzenhausen und hielt dann am rechten Fahrbahnrand an. Abschließend suchte er etwas im Fußraum, nahm dabei den Fuß vom Bremspedal, wodurch das Auto zurückrollte und gegen einen geparkten Pkw Opel prallte. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

