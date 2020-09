POL-ESW: Pressebericht vom 02.09.20 (2)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 07:52 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 18-Jährige aus der Gemeinde Wehretal von der Langenhainer Straße kommend nach rechts in die Landstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 19-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 3000 EUR kam.

Um 17:59 Uhr ereignete sich gestern Abend ein Unfall in der Martha-Eberhard-Straße in Eschwege, als eine 37-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Auto rückwärts aus einem Grundstück herausfuhr. Dabei übersah sie den vorbeifahrenden Pkw eines 22-Jährigen aus Eschwege. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Fußgängerin angefahren

Eine Unfallflucht wird aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Am gestrigen Morgen (07:50 Uhr) befuhr ein Pkw die Wahlhauser Straße von der "Nordbrücke kommend" in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung zur Waldisstraße bog der Pkw links ab und touchierte dabei eine 32-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf am linken Bein, die zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Der Pkw fuhr ungebremst weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Renault Megane handeln, die Fahrerermittlungen dauern an. Hinweise: 05651/9250.

versuchter Einbruch

Zwischen dem 31.08.20, 13:00 Uhr und dem 01.09.20, 07:30 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher eine Scheibe eines Rolltores zu einer Werkstatt in der Eschweger Bahnhofstraße einzuschlagen. Nach dem Bruch der ersten Verglasung wurde das Vorhaben aus nicht näher bekannten Gründen aufgegeben. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Um 16:05 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Datterode ein Unfall bei dem ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Zur Unfallzeit beabsichtiget ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner das Tankstellengelände zu verlassen, während ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Gotha entgegengesetzt auf das Tankstellengelände auffuhr. Beim Vorbeifahren touchierten sich die Fahrzeuge auf der linken Fahrzeugseite.

Auf der Fahrt von Eisenach in Richtung Herleshausen geriet gestern Vormittag, um 10:50 Uhr, ein 27-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in der Gemarkung von Herleshausen zu weit nach rechts und prallte dadurch mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Der Außenspiegel wurde dadurch zerstört. Schaden: ca. 500 EUR.

Eine 80-Jährige aus Sontra beabsichtigte gestern Morgen, um 09:38 Uhr, mit ihren Pkw in der Niederstadt in Sontra in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei fuhr sie gegen eine dort aufgestellte städtische Parkbank, die dadurch verschoben und beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Polizei Witzenhausen

70-Jähriger stürzt mit Motorroller

Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 70-Jähriger aus Wernigerode mit einem Kleinkraft-Roller die B 451 in Witzenhausen auf der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Fahrtrichtung Hundelshausen. In Höhe der dortigen Tankstelle rutschte der Roller in der Kurve weg, wodurch der 70-Jährige zu Fall kam. Der Verunfallte verletzte sich dabei leicht an der Hand; an dem Roller entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

