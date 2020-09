Polizei Eschwege

POL-ESW: 55-jährige Autofahrerin beschädigt geparkte Autos und überschlägt sich; Schaden 26.200 Euro

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Montagabend war die Polizei in Eschwege gefordert, als ein Auto nach der Kollision mit zwei geparkten Pkw`s auf dem Dach gelandet war. Die Fahrerin in dem sich überschlagenden Pkw blieb dabei aber offenbar unverletzt.

Gegen 22.30 Uhr war ein 55-Jährige aus Eschwege mit ihrem Auto aus der Kurt-Holzapfel-Straße in den Schützengraben nach rechts in Richtung Reichensächser Straße eingebogen, als die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Das geparkte Fahrzeug wurde dann auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben und zog das ebenfalls in Mitleidenschaft. Durch die Kollision überschlug sich die 55-Jährige in ihrem Auto und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die 55-Jährige überstand den Unfall offenbar unverletzt. Nach einer medizinischen Untersuchung am Unfallort konnte die Frau vom Rettungsdienst entlassen werden. Am Fahrzeug der Verursacherin, das später abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. An den beiden anderen Autos entstand jeweils ein Schaden von 5000 bzw. 1200 Euro.

