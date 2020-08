POL-ESW: Pressemeldung 28.08.2020-2

Polizei Eschwege

Einbruch in Schuppen am Grillplatz Niederhone; Polizei sucht Zeugen

Wie heute bei der Polizei in Eschwege angezeigt wurde, sind Unbekannte zwischen vergangenem Freitag 17.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 16.10 Uhr gewaltsam in einen Schuppen bei der St. Martins Grillhütte in Eschwege-Niederhone eingebrochen und haben einen Spaten im Wert von 25 Euro geklaut. Der Schaden an der aufgebrochenen Tür wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfall

75-jährige Autofahrerin nimmt 70-jähriger Autofahrerin die Vorfahrt

Gegen 11.25 Uhr hat eine 75-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf einer ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden 70-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 75-Jährige wollte aus dem Städtersweg kommend die Hilberlachestraße überqueren und dann geradeaus weiter auf die Werrastraße fahren, als die 70-Jährige mit ihrem Wagen die Hilberlachestraße aus Richtung Auf den Teichhöfen kommend, in Richtung Einmündung B 27 befuhr und damit ihre Fahrbahn kreuzte. Die 75-Jährige übersah dann beim Überqueren der Hilberlachestraße die vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmerin und stieß mit ihr zusammen. Über die genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, die beiden Fahrzeugen waren aber nach ersten Erkenntnissen nicht mehr fahrbereit. Die beiden Frauen blieben offenbar unverletzt.

