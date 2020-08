Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel im Straßenverkehr unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 19.08.2020, gegen 07:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Neustadter in der Spitalbachstraße in Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er seinen Motor mehrfach aufheulen ließ. Im Rahmen der Kontrolle können bei dem jungen Fahrzeugführer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Nach einem positiv verlaufenden Urintest wurde der Betroffene zum Zwecke der Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Er gibt an am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

