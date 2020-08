Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall geflüchtet...

Meckenheim (ots)

...ist am Mittwochmittag (19. Aug 2020, 13 Uhr) der Fahrer eines Paketdienstes in der Kleppergasse in Meckenheim. Eine Hauswand hat er gestreift und dabei einen Schaden von ca. 1000,- EUR verursacht, so die Polizei Haßloch. Ein Zeugin meldete den Vorfall der Polizei konnte, das Kennzeichen konnte sie nicht ablesen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell