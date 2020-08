Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Betrunkener LKW-Fahrer auf der A65

Mutterstadt - A65 (ots)

Am Dienstag, den 18.08.2020 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am frühen Abend gegen 20.00 Uhr, dass ein Sattelzug auf der A65 Schlangenlinien fahren würde. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnten den Sattelzug im Rahmen der Fahndung und mit Hilfe des Zeugen an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim feststellen, an der der Sattelzug abgefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 46-jährige Fahrer aus Osteuropa kaum aus seinem Führerhaus aussteigen, so betrunken war er. Zu der Durchführung eines Atemalkoholtests war der Mann nicht mehr in der Lage, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er darf bis zur abschließenden Entscheidung in Deutschland kein Kraftfahrzeug mehr führen.

