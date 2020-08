Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichenmissbrauch - nicht zugelassenes Motorrad mit entstempeltem Kennzeichen kontrolliert.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montagabend, den 17.08.2020, gegen 21:20 Uhr, wurde in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße ein 27-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem Motorrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei genauer Betrachtung des am Motorrad angebrachten Kennzeichens wurde festgestellt, dass der Zulassungsstempel abgekratzt und die Plakette der Hauptuntersuchung aus dem Jahr 2000 war. Das Motorrad selbst war seit 2014 außer Betrieb gesetzt. Der junge Mann gab nach Vorhalt der Erkenntnisse an, dass ihm das Motorrad von einem Händler aus dem Raum Hauenstein für eine Probefahrt überlassen wurde. Hierzu laufen weitere Ermittlungen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der 27-Jährige muss sich wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

