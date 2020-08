Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und Versicherung

Haßloch (ots)

Lautes Motorengeräusch und eine offensichtlich zu hohe Geschwindigkeit, veranlassten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch am Montagnachmittag (17. August 2020, 16:10 Uhr) zur Kontrolle eines Rollerfahrers in der Dürerstraße in Haßloch. An dem als Mofa 25 eingetragenen Fahrzeug wurden technische Manipulationen festgestellt, die eine deutlich höhere als die zugelassenen 25 km/h ermöglichten. Dass beide Reifen kein Profil mehr hatten, war eher Nebensache. Zum Führen dieses Fahrzeugs ist ein Führerschein erforderlich, den der 17-jährige Haßlocher nicht besitzt.

Der Roller wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

