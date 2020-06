Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Eichenzell - Am Donnerstag, den 04.06.2020, kam es gegen 14.55 Uhr zu einem Alleinunfall. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Eichenzell befuhr die L3430 von Kerzell kommend in Fahrtrichtung Löschenrod. Nach einer Linkskurze kam er auf Grund von Unachtsamkeit von der Straße ab, fuhr über den linksseitigen Bordstein und überschlug sich mehrfach im Flurtgraben bis er anschließend auf dem Dach im Straßengraben liegen blieb. Der 22-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte sich allerdings selbst mit Hilfe von Ersthelfern aus dem BMW befreien. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

Petersberg - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, den 04.06.2020 gegen 14.55 Uhr. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer aus Stadtallendorf befuhr die Bachstraße vom Oberfelder Weg kommend in Fahrtrichtung Steinweg. Zeitgleich befuhr eine 52-jährige Dacia-Fahrerin aus Petersberg den Steinweg vom Rinnwiesenweg kommend in Fahrtrichtung Bachstraße. Im Kreuzungsbereich übersah der 53-jährige die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 52-jährige und stieß mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugfront des Dacias. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Fulda - Am Donnerstag, den 04.06.2020, kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mazda-Fahrer aus Fulda befuhr die Michael-Henkel-Straße in absteigender Fahrtrichtung. Direkt daneben befuhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Eichenzell den rechten Radstreifen. Der Mazda-Fahrer blinkte rechts um in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Der Fahrradfahrer erkannte den Blinker, rechnete allerdings mit einem Abbiegevorgang erst an der nächsten Kreuzung und fuhr deshalb weiter neben dem Fahrzeug her. Als der Mazda-Fahrer dann tatsächlich abbog, konnte er den leicht versetzt fahrenden Fahrradfahrer nicht ausreichend erkennen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 22-jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR an dem Fahrrad.

