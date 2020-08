Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Mutter will ihren Sohn schützen - Marihuana im Fahrzeug aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 17.08.2020, gegen 20:00 Uhr, soll ein schwarzer Kleinwagen der eingerichteten Kontrollstelle in der Branchweilerhofstraße in Neustadt an der Weinstraße zugeführt werden. Der junge männliche Fahrer missachtete jedoch das Haltegebot und entfernte sich in Richtung Mußbach. Eine Stunde später erscheint eine 41-Jährige Frau aus Deidesheim mit dem genannten schwarzen Kleinwagen bei hiesiger Dienststelle und gibt an, dass sie am heutigen Abend einer Verkehrskontrolle ausgewichen sei. Sie habe keine Fahrzeugdokumente mit sich geführt und sich deshalb im Schock von der Kontrollörtlichkeit entfernt. Konfrontiert mit der Feststellung, dass definitiv ein junger Mann am Steuer saß, räumte sie ein, dass ihr Sohn das Fahrzeug gefahren sei und dieser noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei einer Durchsuchung des Pkws konnte Marihuana aufgefunden und als Folge sichergestellt werden. Der 23-Jährige Beschuldigte muss sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlabunis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

